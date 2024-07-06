DTİK, Stuttgart iş dünyasını buluşturdu

Toplantıda DTİK’in Türkiye-Almanya ilişkilerindeki önemi ve yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarından oluşan büyük bir platform olduğu vurgulandı.

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar’ın ve Ticaret Ataşesi Oya Demirkan’ın da katıldığı toplantıda DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin şunları söyledi;

“Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getiren bir platformdur. Ayrıca Almanya’daki Türk dernekleriyle de iş birliği yapmaktadır.

2023 Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, 4000 katılımcı ile gerçekleşen büyük kurultayda, dünya genelinde bölge ve ülke temsilcileri seçildi. Dünyada 6,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız var. Ben de 3,5 milyon Türkü temsil edecek “Almanya Temsilcisi” seçildim.

Türkiye ve Almanya çok güçlü ticaret ilişkilerine sahip. Ve aynı zamanda Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağıdır. Türk-Alman ekonomik ilişkileri son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrediyor.

Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 55 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sene 60 milyar dolar bekliyoruz. Türkiye’de 8 binden fazla Alman firması faaliyet gösteriyor.

Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya’nın payı 25 milyar dolar. Almanya’da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci yılda 80 milyar euro ciro yapıyor. Ve 500 bin kişiyi istihdam ediyor.

Turizm konusunda ise Almanya en güçlü pazarımız. Almanya’daki gurbetçiler de dahil 10 milyon turist geliyor.

Ben aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulundayım. DEİK- DTİK iş birliğiyle konferanslar yapacağız. Kobilerin dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için çalışacağız.

DTİK, yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda Türk şirketlerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlayacak.

2023 Eylül’de seçildiğimizden beri Almanya’nın en önemli eyaleti (NRW)’den başlayarak birçok şehirde toplantılar yaptık. Şehir temsilcilerimizi belirlemeye ve üye kazanmaya çalıştık. Geçtiğimiz Nisan ayında Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Bremen ve Kiel şehir temsilcilerimizi atadık. Sertifikalarını aldılar. Almanya’nın diğer önemli şehirlerine de temsilciler atayacağız.

Bu temsilcilerimizle birlikte bulundukları bölgelerde Türk iş dünyası ile bir araya gelip DTİK’i, kendimizi, faaliyetlerimizi ve misyonumuzu anlatıp bu networke katmak için çaba sarf edeceğiz. Güçlü bir yapılanmayla, kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağız. Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız.

Türk iş insanlarına, Alman pazarındaki fırsatları sunacağız.

Alanında uzman kişilerle girişimcilerimizi buluşturacağız. Bilgi alışverişi yapmalarını sağlayacağız ve değişik konularda konferanslar yapacağız. Hep söylüyoruz “Yani, Bilenler bilmeyenlere anlatacak.”

İş dünyasında inovasyon ve teknolojinin önemi artık çok büyük. Almanya, teknolojik ve endüstriyel başarılarıyla dünya çapında lider bir ülke. Bu alanlarda yenilikçi ve rekabetçi olmak için beraber çalışmalıyız.

Ayrıca Almanya'daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için de çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile güçlü iş birlikleri yapacağız.

İlgileneceğimiz en önemli konulardan biri de göçmen öğrencilerin iyi eğitim alması ve iyi kariyer yapmalarına yardımcı olmak.

Biz zaten kendi vakfımız Stiftung Bildung Eğitim ile lise ve meslek lisesindeki çocuklara örnek mentörler gönderiyoruz. Onların gelişmesine ve yeteneğine göre meslek seçmesine katkı sağlıyoruz. Gençlik platformu TD Platform’la da üniversiteli ve bitiren öğrencilere iyi kariyer imkanları yaratıyoruz. Değişik konferanslara Alman otoritelerini de davet ediyoruz. Böylece yetişen gençlerimizin Almanya’da üst düzey pozisyonlara ve siyasi etkin makamlara gelmelerine yardım ediyoruz.

DTİK’de 90’ı aşan ülke temsilcisi bulunuyor. DTİK olarak amaçlarımızdan biri de Almanya’daki Türk iş insanı ile örneğin Çin’deki bir Türk iş insanın bizim aracılığımızla bir araya gelmesi, ticaret ve yatırım ilişkisi kurmasını sağlayabiliriz. DTİK bunu yapacak alt yapıya sahip.

DTİK üyelerimiz, sadece Türkiye’den ve yaşadıkları ülkeden değil DTİK ağının yayıldığı tüm ülkelerden haberdar olacaklar. Diğer ülkelerdeki iş ve kariyer fırsatlarından da yararlanabilecekler.

DTİK, güçlü bilgi ağı ve geniş imkanları sayesinde sizlerden gelen istek ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilecek. DTİK olarak iş insanları ve yatırımcıların yanı sıra “Genç DTİK” projesiyle öğrencilere ve “Friends of Türkiye” projesiyle de Türk dostu yabancı vatandaşlara da ulaşıyoruz. DTİK, kendimizi ve başkalarını geliştireceğimiz, bulunduğumuz ülkeyle ve Türkiye’deki iş insanlarıyla iş birliği yapacağımız ayrıca Türkiye Almanya ilişkilerini geliştirebileceğimiz bir win- win-win-win platformudur. Herkesi DTİK’e üye olmaya davet ediyoruz."

Toplantıyı organize eden DTİK Stuttgart Şehir Temsilcisi Hakan Balcılar ise şunları söyledi;

“DTİK bulunduğumuz coğrafyada etkinliğimizi artırmak amacı ile faaliyet göstermekte olup, bu anlamda bir platform sunmaktadır. Bu platformdaki etkinlikleri de dünyanın çeşitli bölgelerindeki iş konseyleri aracılığı ile yapmaktadır. DTİK Avrupa İş Konseyi altında Almanya‘daki faaliyetlerimi Başkanımız Kemal Şahin bey önderliğinde bu yılın başından itibaren yürütmekteyim. DTİK’ in kapısı Almanya‘da yasayan bizler ve dostlarımız için , kısaca herkes için açıktır. Hukukta olduğu gibi, DTIK her kişilere ve işletmelere eşit uzaklıktadır, yakınlıkta değildir. Bizler Almanya‘da aslında her alanda varız. Akademik kariyer yapmış profesörlerimizden öğretmelerimize, siyasetçilerden doktorlara, mühendislerden teknik elemanlara, ticaretin her alanında faaliyet gösteren başarılı değerli iş insanlarımız ile her yerde olmak istiyoruz.Yani hepimiz bu platformun bir parçası olmalıyız. Küçüklü büyüklü birçok firmada, çok çeşitli kademelerdeyiz. Bu platform sayesinde hepimiz daha güçleneceğiz. Ekip çalışarak birbirimizin eksiğini tamamlayıp daha fazla iş yapacağız. Bunu bir örnek ile anlatmak isterim, uçakta kalkış öncesi acil durum bilgilendirmesi yapılır, acil bir durum söz konusu olur ise; önce maskeyi kendimize, sonra yanımızdaki kişilere takmamız tavsiye edilir. Bizler de bu anlamda önce kendimizi birey olarak, şirket olarak geliştireceğiz ve sonrasında elbette çevremize faydalı olacağız. Deprem bize çok şeyi öğretti. Biz fedakâr bir toplumuz, yarım ekmeği olan dahi ekmeğini paylaştı. Bizim amacımız birbirimizle dayanışma içinde ekmeği büyütmek yani bir olan ekmeği iki yapmaktır. Bu gücü bulmak için hepimizin üye olup beraber çalışmamız gerekir.”

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ise; “Hem Türkiye’ye hem Almanya’ya yapılan katkılar çok önemli.Ben bunu her zaman diplomatik bir dille söylüyorum ama Kemal Bey bugün bunu böyle somut ete kemiğe büründürerek neler yapılabileceğini geçmişte kendi tecrübelerinden hareketle NRW’deki örgütlenmelerden hareketle çok güzel anlattı. Yaptığınız tüm çalışmaları bizim bölgemizde de yapabiliriz ben de desteklerim birlikte de çalışabiliriz. Türk toplumu burada her şeyiyle hazır ama bu yansıtma noktasında biraz daha koordineli çaba gerektiğini hissediyorum. DTİK’te bunu yapıyor. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.” dedi.