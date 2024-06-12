Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2,7'de sabit tutarken, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirdi.

2026 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahmini de yüzde 4,3 oldu.

Banka, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu nedenle ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini öngördü.

Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 4,3 artmasını bekliyor.

Dünya Bankası Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde kalacağını ve 2025'te ortalama yüzde 29'a düşeceğini öngördü.

Türkiye'de bütçe açığının Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından rehabilitasyon ve yeniden yapılanma maliyetleri sebebiyle yüksek kalması bekleniyor.