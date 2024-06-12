ARA
Bist 100
10133,57
0,82%
Bist 100
Dolar/TL
32,3687
0,0329%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8007
0,1364%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0751
0,0978%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2408,32
-0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası dün yayımladığı raporda 2024 küresel büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

12 Haziran 2024 | 08:53
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2,7'de sabit tutarken, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirdi.

2026 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahmini de yüzde 4,3 oldu. 

Banka, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu nedenle ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini öngördü. 

Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 4,3 artmasını bekliyor. 

Dünya Bankası Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde kalacağını ve 2025'te ortalama yüzde 29'a düşeceğini öngördü. 

Türkiye'de bütçe açığının Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından rehabilitasyon ve yeniden yapılanma maliyetleri sebebiyle yüksek kalması bekleniyor.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2408,32 -0,08%
  • ALTIN ONS 2314,18 -0,12%
  • BIST 100 10133,57 0,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,291 0,104%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3744 -0,10575%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,11 -0,151%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3687 0,0329%
  • EURO/DOLAR 1,0751 0,0978%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8007 0,1364%
  • STERLIN/DOLAR 1,2756 0,12087%
Borsa Haberleri
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
GERİ
İLERİ
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL