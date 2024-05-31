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Dünyanın en iyi 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

Havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, dünyanın en iyi havayolu şirketlerini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın da girdiği listenin başında Qatar Airways yer aldı. Şirket en düşük maliyetli havayollarını da listeledi.

31 Mayıs 2024 | 12:16
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 12:27
Dünyanın en iyi 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

AirlineRatings.com'a göre 2024'ün “Yılın Havayolu Şirketi” Qatar Airways oldu. Doha merkezli havayolu, 2023'te Air New Zealand'ın ardından 2 numaraya düştükten sonra yeniden zirveye yerleşti.

Bu yılki listeye yine Orta Doğu ve Asya-Pasifik taşıyıcıları hakim olsa da Avrupalı Air France/KLM sıralamaya 6 numaradan girdi.

AirlineRatings.com Genel Yayın Yönetmeni Geoffrey Thomas sıralamayı duyurduğu bir makalede “İlk on için çok yakın bir puanlama olmasına rağmen Qatar Airways birçok kilit alanda bir numara oldu” dedi.

Qatar Airways ayrıca “En İyi Business Class” kategorisini üst üste beşinci kez kazanırken, Singapur Havayolları “En İyi First Class” ve Air New Zealand “En İyi Ekonomi Sınıfı” seçildi.

Web sitesine göre liste, büyük güvenlik ve hükümet denetimlerini, ürün derecelendirmeleri ve yolcu incelemelerinden güvenlik, filo yaşı ve olay raporlarına kadar 12 temel kritere göre belirleniyor. 

AirlineRatings.com'a göre 2024'ün en iyi 25 havayolu şirketi: 

1. Qatar Airways
2. Korean Air
3. Cathay Pacific Airways
4. Air New Zealand
5. Emirates
6. Air France/KLM
7. All Nippon Airways
8. Etihad Airways
9. Qantas
10. Virgin Australia/Atlantic
11. Vietnam Airlines
12 Singapur Havayolları
13. EVA Air
14. TAP Portekiz
15. JAL
16. Finnair
17. Hawaii
18. Alaska Havayolları
19. Lufthansa / İsviçre
20. Türk Hava Yolları
21. IGA Grubu (British Airways, Iberia)
22. Air Canada
23. Delta Hava Yolları
24. United Airlines
25. American Airlines
 

2024’ün en iyi düşük maliyetli havayolları listesi ise şöyle:

- AirAsia Group
- Air Baltic
- Air Canada Rouge
- Cebu Pacific
- EasyJet
- Eurowings
- FlyDubai
- FlyNAS
- GOL
- Jeju Air
- JetBlue
- Jetstar Grup
- Jet2
- Norveç
- Şeftali
- Ryanair
- Scoot
- SpiceJet
- Southwest Havayolları
- Sun Country Havayolları
- Transavia
- Vietjet
- Volotea
- Vueling
- WizzAir

 

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