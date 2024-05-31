Dünyanın en iyi 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

AirlineRatings.com'a göre 2024'ün “Yılın Havayolu Şirketi” Qatar Airways oldu. Doha merkezli havayolu, 2023'te Air New Zealand'ın ardından 2 numaraya düştükten sonra yeniden zirveye yerleşti.

Bu yılki listeye yine Orta Doğu ve Asya-Pasifik taşıyıcıları hakim olsa da Avrupalı Air France/KLM sıralamaya 6 numaradan girdi.

AirlineRatings.com Genel Yayın Yönetmeni Geoffrey Thomas sıralamayı duyurduğu bir makalede “İlk on için çok yakın bir puanlama olmasına rağmen Qatar Airways birçok kilit alanda bir numara oldu” dedi.

Qatar Airways ayrıca “En İyi Business Class” kategorisini üst üste beşinci kez kazanırken, Singapur Havayolları “En İyi First Class” ve Air New Zealand “En İyi Ekonomi Sınıfı” seçildi.

Web sitesine göre liste, büyük güvenlik ve hükümet denetimlerini, ürün derecelendirmeleri ve yolcu incelemelerinden güvenlik, filo yaşı ve olay raporlarına kadar 12 temel kritere göre belirleniyor.

AirlineRatings.com'a göre 2024'ün en iyi 25 havayolu şirketi:

1. Qatar Airways

2. Korean Air

3. Cathay Pacific Airways

4. Air New Zealand

5. Emirates

6. Air France/KLM

7. All Nippon Airways

8. Etihad Airways

9. Qantas

10. Virgin Australia/Atlantic

11. Vietnam Airlines

12 Singapur Havayolları

13. EVA Air

14. TAP Portekiz

15. JAL

16. Finnair

17. Hawaii

18. Alaska Havayolları

19. Lufthansa / İsviçre

20. Türk Hava Yolları

21. IGA Grubu (British Airways, Iberia)

22. Air Canada

23. Delta Hava Yolları

24. United Airlines

25. American Airlines



2024’ün en iyi düşük maliyetli havayolları listesi ise şöyle:

- AirAsia Group

- Air Baltic

- Air Canada Rouge

- Cebu Pacific

- EasyJet

- Eurowings

- FlyDubai

- FlyNAS

- GOL

- Jeju Air

- JetBlue

- Jetstar Grup

- Jet2

- Norveç

- Şeftali

- Ryanair

- Scoot

- SpiceJet

- Southwest Havayolları

- Sun Country Havayolları

- Transavia

- Vietjet

- Volotea

- Vueling

- WizzAir