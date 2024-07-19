EGD 16. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomist Dergisi Haber Editörü Sibel Atik’in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni, iş ve basın dünyasından yüksek katılımla İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde gerçekleşti.

13 dalda ödül verildi

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş, Tezmaksan, Hepsiburada, Rubikpara'nın gümüş ve Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin destek sponsorluğunda düzenlenen törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende 13 dalda ödül verildi. Törenin açılış konuşması EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin ve İTO Başkanı ŞekibAvdagiç tarafından yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da törene gönderdiği mesaj okundu. Bakan Bolat, mesajında, Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin nabzını tutan, mesleğe olan tutkuları sayesinde hazırladıkları güçlü haber içerikleriyle kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarının çabasının kendilerine de önemli bir güç kattığını belirtti.

"Sadece bizleri değil, sokaktaki vatandaşı da bu konuda bilgilendiriyorsunuz hatta eğitiyorsunuz"

İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca ekonomi gazetecilerinin yaptığı çalışmaları, kendileriyle paylaştıkları bilgileri takip ettiklerini ve onların verdiği bu güzel bilgilerle beslendiklerini söyledi.

Avdagiç, "Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ekonomik gelişmeleri çok daha yakından takip etme, izleme ve bilgilenme imkanı buluyoruz. Sizler emin olun sadece bizleri değil, sokaktaki vatandaşı da bu konuda bilgilendiriyorsunuz hatta eğitiyorsunuz." diye konuştu.

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye'de yatırımlarla, harcamalarla ve tasarrufla ilgili de toplumsal bir bilinçlenmeye katkı yaptıklarını ifade eden Avdagiç, "Burada ekonomi anlamı bağlamında bir kültür oluşmasını da sağlıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten ekonomi gazetecileri, ekonominin dostu diye özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler aynı zamanda üretimin, ihracatın, istihdamın dostusunuz. Bu konuda ön açıcı çalışmalar yapıyorsunuz." dedi.

EGD Başkanı Recep Erçin de ödül başvurularının seçkin bir jüri tarafından iki aşamalı olarak değerlendirildiğini belirterek, ödül alanları tebrik etti.

Ödüller sahiplerini buldu

16. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları şöyle oldu:

*En iyi haber ve araştırma (yazılı basın): “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” haberi ile Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz.

*En iyi haber ve araştırma (internet- Sinan Sayrugaçanısına): “SPK’dan teknoloji şirketlerinin halka arzında kritik adım geliyor” haberi ile Superhaber.com'dan İbrahim Acar.

*Söyleşi/röportaj (yazılı basın): “Artık konuşma zamanı’’ söyleşisi ile Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç.

*Osman Arolat: Yılın Yazarı: Patronlar Dünyası yazarı Necla Dalan.

*Yılın ekonomi programı (TV): “İlk Söz- Piyasa Masası” ile Bloomberg HT’den Zeynep Erataman.

*Yılın ekonomi programı (radyo): “Süheyla Yılmaz’la İşbaşı’’ Bloomberg HT Radyo’dan Süheyla Yılmaz.

*Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü: “Kuzuların sessizliği’’ başlıklı Yenigün’deki haberi ile Kenan Yeşil.

*Nezih Demirkent Özel Ödülü: “İsrail, Gazze'nin enerji kaynaklarını da "işgal" ediyor) haberi ile Anadolu Ajansı’ndan Murat Temizer.

*Namık Ahıska Özel Ödülü: “Benden korkmanıza gerek yok” haberi ile Yeni Şafak gazetesinden Orhan Orhun Ünal.

*Bülent Yardımcı Özel Ödülü: “Whatsapp grubuyla çoban transferi” haberi ile Akşam gazetesinden Arzu Kurum.

*Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü: “Doğalgaz Diplomasisi” haber tasarımı ile Dünya gazetesinden Ersin Tekkol.

*Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü: “MB Başkanı Karahan'ın Para Politikasına Bakışı” haberi ile Bloomberg Businesweek’den Yarkın Sun

* Jüri Özel Ödülü: ‘’Ev satışında çirkin oyunlar’’ haberi ile Hürriyet Gazetesi’nden Emre Eser



EGD ekonomi basını başarı ödülleri jürisi ise şu isimlerden oluştu: Vahap Munyar, Jale Özgentürk, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Recep Genel, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Yaşar Kızılbağ, Fikri Türkel, Servet Yıldırım, Canan Eraslan, Olcay Büyüktaş, Çetin Ünsalan, İdriz Çokal, Celal Toprak, Yıldız Taşdelen Erli, Ece Ceyhun, Recep Erçin, Barış Ergin, Özgül Öztürk, Murat Gülderen, Sibel Atik, Aysel Yücel, Sayime Başçı, Rahim Ak, Mehmet Uluğtürkan, Ali Yıldırım, Murat Birinci, Sadi Özdemir.