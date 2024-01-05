Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Randevu nasıl alınır? Ücreti ne kadar?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanmıştı. Bu makalede son dönemde çok aranan ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekli? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Randevu nasıl alınır? Ehliyet yenilenmezse ne olur? gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. İşte A'dan Z'ye ehliyet yenileme işlemleri...



EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN? GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTİNCE NE OLUR?



Yeni tip çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecekti. Ancak 19 Ekim 2022'de alınan bir kararla süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Peki, ehliyet geçerlilik süresi bitince ne olur? Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Peki, ehliyet randevusu nasıl alınıyor? Ehliyet randevusu için Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden randevu alabilirsiniz. Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçiren kişilerin başvuruları diğer randevulu gelen kişilerin işlemlerinin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde alınıyor.



Eski tip sürücü belgesi olanlar, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek. Değiştirme ücreti, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla süre sonu olan 31 Aralık 2024’e kadar 15 lira olarak devam edecek.



ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU



1- Randevu.Nvi.Gov.Tr sayfasına gidin ve 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.











2- Gelen ekrandan kabul ediyorum sekmesine tıklayın.





2024 EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ







EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



Peki, ehliyet yenileme için hangi belgeler isteniyor? Bu konudaki bilgiler şöyle:



Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek. Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor. Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek. Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması bekleniyor. Sistemde adresi bulunan kişiler, teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilecek. Ayrıca yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacaklardan son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf da isteniyor.



Ek bilgi: Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde ise şu belgeler isteniyor.



Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)



Geçici sürücü belgesi verilecek



Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.



Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.



EHLİYETLERLE İLGİLİ EKSTRA SORU VE CEVAPLAR

EHLİYET BELGESİNDEKİ FOTOĞRAF NASIL OLMALI?



İçişleri Bakanlığı, ehliyet belgesindeki fotoğraf nasıl olmalı sorusuna şu yanıtı veriyor: Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.



KAÇ YAŞINDA EHLİYET ALINIR? EHLİYET BELGESİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTLARI NELER?



1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.



Bu arada ehliyet almak için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor.



