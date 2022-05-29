Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen 44 milyar dolarlık twitter’ı satın alma süreci, bot hesap sayısının onaylanmasına kadar askıya alınmış durumda. Peki, bundan sonra ne olacak? Uzmanlara göre Elon Musk’ın önünde 2 ihtimal var…

Elon Musk, Twitter’ın şirketin %5 bot hesap rakamını nasıl hesapladığı konusundaki netlik eksikliğini “çok şüpheli” buluyor. Musk, twitter’daki kullanıcıların %25’inin bot olması durumunda, platformu satın alma anlaşmasının %25 daha az maliyetli olacağını ve bunun da satış fiyatından potansiyel olarak 11 milyar dolar düşüreceğini öne süren bir yorumu da kabul etti.

Insider’ın haberine göre Musk’ın bu süreçte diğer şirketleri değer kaybederken, ünlü milyarder devralma konusunda karar verme baskısı altında. Uzmanlar onun iki seçeneği olduğunu söylüyor: Anlaşmayı yeniden müzakere etmek veya tamamen çekip gitmek.

Twitter’ın resmi tahmini, 229 milyon paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcısının %5’inden daha azının bot hesap olduğu yönünde.

Insider’ın haberine göre bu rakam İsrailli teknoloji şirketi Cyabra’nın CEO’su Dan Brahmy’nin %13,7’lik bir tahmininden farklı. Musk ise en az yüzde 20 olduğunu düşünüyor.

‘ADİL RAKAM 23 MİLYAR DOLAR OLURDU’

Çoğu uzmana göre Twitter’daki bot sayısını ölçmek oldukça zor, çünkü bot tanımı da tartışmalı. 20 milyon kullanıcılı sosyal ağ uygulaması MeWe’nin kurucusu Mark Weinstein, Insider’a bot hesap sayısını reklamverenler açısından da değerlendiriyor ve “Milyonlarca kullanıcı gerçekten bot ise, o zaman Twitter daha az değerli olurdu” diyor. Weinstein, Twitter için adil bir fiyatın 23 milyar dolara yakın olduğunu savundu ve şöyle konuştu: Teklifin şişirildiğine dair bir tartışma var”.

Mevcut durumda Musk’ın 54.20 dolarlık bir hisse teklifi yüksek görünüyor ancak yeni bir fiyat üzerinde anlaşma sağlanamazsa Musk, 1 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.

ANALİST YORUMU: YÜZDE 60’A YÜZDE 40

Wedbush analisti Dan Ives’in yorumu ise şöyle: Şu anda Musk’ın bu spam hesap sorununu anlaşmadan çıkmak için günah keçisi olarak kullanmaya çalışmasının %60’lık bir şans olduğuna ve önümüzdeki haftalarda Twitter yönetim kurulu ile Musk’ın yeni bir anlaşma fiyatına ulaşma şansının ise %40 olduğuna inanıyoruz.” diyor. Ives’e göre bu yeni anlaşmanın hisse başına 40 doların ortalarına daha yakın bir yerde olacağını söyledi. Bu rakam Musk’ı %25 indirim talebine yaklaştıracak bir rakam olabilir.

Ancak Ives, Tesla ve Starlink hisseleri yeniden düşmeden önce Musk’ın acele etmesi gerektiğini söylüyor çünkü Tesla yatırımcılarının sabrı azalıyor.