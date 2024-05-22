"Emek piyasaları değişiyor, mavi yakalılar baş tacı olacak"

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Sibel Kılıç tarafından tasarlanıp projelendirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BASEV paydaşlığı ve İSO 27. Meslek komitesi destekleri ile yaşama geçirilen Basım ve Ambalaj Sektörü Proje Öğrencisi (BASPÖ) nitelikli teknisyen istihdamı çalıştayı, MÜ Göztepe Kampüsü Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımcıların, emek piyasalarında büyük bir değişimin başladığını dile getirdikleri çalıştayın açılışını ve proje tanıtım konuşmasını yapan MÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Kılıç, gelişmiş ve müreffeh bir toplumun çalışkan, üretken ve yeniliklere açık gençlere ihtiyacı olduğunu, toplumun ‘’ Herkes üniversite okumalı‘’ kemik algısının ve sosyo-kültürel baskısının kırılması gerektiğini belirtti. Bunun için atılması gereken ilk adımın ortaokul sonrası ön rehberlik hizmetinin tesis edilerek gençlerin bilinçli bir şekilde ilgi ve yeteneklerine göre meslek liselerine yerleştirilmesinin önemine işaret etti. Sektöre can suyu niteliğindeki çözüm olarak tasarlanan projenin detaylarını paylaştı. Artık meslek liselerinden seçilen BASPÖ adı verilen proje öğrencileri eğitim gönüllüsü firmalarda alan öğretmenleri ile birlikte özel ve yoğun bir eğitime tabi tutulacak mezun öğrenciler yüksek ücretle istihdam edileceğini açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin AYDIN; Mesleki ve Teknik Eğitimde öncelikli hedeflerinin mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değeri artırmak ve iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli, kalifiye insan gücünü yetiştirmek olduğunu, bu noktada öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, sektör temsilcilerimize, üniversitelerimize büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla, BASPÖ Projesinin ana paydaşı olan Marmara Üniversitesi’nin projeye sağladığı akademik desteğin matbaa alanındaki eğitimin alt yapısının iyileştirilmesinde, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesinde, öğretim programının zenginleştirilmesinde, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesinde rolünün büyük olduğunu eklediler.

Paydaş kurum olan BASEV başkanı Murat Demir: BASPÖ projesi ile hedeflerinin, öğrencileri bir yandan çağın gerektirdiği en son teknolojik bilgiler ile donatırken, bir yandan da onları proje ortağı olan eğitim gönüllüsü firmalarda ustalara emanet edip, gerekli mentorluk desteği vererek meslek sahibi olmanın erdemlerini anlatmak ve kısa vadeli günlük işler yerine onları aile kurmalarını teşvik edecek kalıcı bir mesleğe sahip olmalarını özendirmek olduğunu ifade ettiler.

BASPÖ projesinin Destekçi paydaş kurumu olan İSO 27. Meslek Komitesi Başkanı Emre DURAN; Kurumları kurum yapan kapılarında bulunan tabelalar değil içindeki insanlar ve o insanların ürettiği ürünlerdir. Bu felsefeye hizmet edecek ve nitelikli iş gücü oluşturma amacı ile yola çıkan gerek ülkemize gerek ise sektörümüze son derece faydalı olacağına inandıklarını tüm sektör paydaşlarının katkıları ile daha da güçlenecek olan bu projenin bir çok meslek lisesi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına ışık tutarak onların gelişimine sağlayacağı katkı ile daha güçlü ile nitelikli bir sektör olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerini söylediler.

Dekanın yanı sıra Uygulamalı Bilimler Fakültesinin öğretim üyeleri Doç. Dr. Doğan TUTAK, Prof. Dr. Cem AYDEMİR, Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OĞUZ’un katkılarıyla gerçekleşen çalıştaya katılan uzmanlar, emek piyasalarında beyaz yakalılar ile mavi yakalılar arasındaki ücret dengesinin bazı alanlarda değişmeye başladığını ve ilk kez mavi yakalıların beyaz yakalılardan daha yüksek ücret almaya başladıklarına işaret ettiler. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, BASEV Başkanı Murat Demir, İSO 27. Meslek komitesi başkanı Emre Duran ve komite üyeleri Zekeriya Acar, Niyazi Bilir ile Akif Kazmaz, ESD Başkan Yrd. Murat OLCAY, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Recep Erçin, KASAD Genel Sekreteri Erol Gül, MEMDER Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Doğan Tutak, Öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Demir’in yanı sıra eğitimciler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldılar.

Veliler, çocukları için en iyisini istediklerini dile getirirken, meslek sahibi olmak ile mutlaka üniversite mezunu olmak arasındaki farkın çocukların ilerleyen yıllarında dramatik sonuçlara neden olacağını dile getirdiler. Eğitimin bir kamu hizmeti olmaktan çıkıp tüketim ekonomisi aracına dönüşmesinin özel okullar ve üniversitelerden oluşan bir ekosistem yarattığı dile getirilen çalıştayda uzmanlar, çocukların yetiştirilmesi noktasında ailelerin önemine dikkat çektiler. Uzmanlar ve özellikle eğitimciler, tüm çocuklara lise ve üniversite eğitimi konusunda veliler tarafından uygulanan baskıların olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, çocukların yetenekleri, ilgi ve eğilimleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek bir eğitim planlamasının hem onların mutluluğu hem de Türkiye’nin gelişimine katkısının olacağını belirttiler.