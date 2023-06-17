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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıklarını alacakları tarihler belli olmuştu. Aylıklar ve ikramiyeler bayramdan önce hesaplara yatacak. Bugün başlayacak ödemeler 23 Haziran'a kadar sürecek.

17 Haziran 2023 | 10:40
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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Bakanlıktan dün yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli olmuştu.

  • SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.
  • Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.
  • Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

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