Emekli maaşı zamlı nasıl hesaplanır? 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zam oranları da kesinlik kazandı. 14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranı dikkate alınarak 16 bin 881 liraya yükseldi. Emekliler yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya çalışıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu 1,37 olarak açıklandı. Zam oranı için son verinin açıklanması ile birlikte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin alacağı zam oranı 16,67 olarak hesaplandı.

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emeklilerin merakla beklediği maaş zammı sonrası oluşacak yeni ödeme miktarları netleşti. Yapılan hesaplamalara göre, emekliler maaşlarına eklenen artışlarla birlikte daha yüksek ödemeler alacaklar.

İşte mevcut maaşlarına göre zam sonrası alacakları yeni ödeme miktarları:

19.000 TL maaş alan emekli 22.167 TL maaş ödemesi alacak.

20.000 TL maaş alan emekli 23.334 TL maaş alacak.

21.000 TL maaş alan emekli 24.500 TL maaş ödemesi alacak.

22.000 TL maaş alan emekli 25.667 TL maaş ödemesi alacak.

23.000 TL maaş alan emekli 26.834 TL maaş ödemesi alacak.

24.000 TL maaş alan emekli 28.001 TL maaş ödemesi alacak.

25.000 TL maaş alan emekli 29.168 TL maaş ödemesi alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da maaşlarını alacak.

ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz

ZAMLI 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ