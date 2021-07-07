Son dakika gelişmesi… Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz’da ödeneceğini bildirdi.

EMEKLİKLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Emeklilerin bayram ikramiyesi (2021) ne zaman yatacak? sorusu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” demişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz’da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz’da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz’da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını belirtti.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

“17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.”

Bilgin twitter’dan ise şu mesajı paylaştı:

Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 7, 2021

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak.