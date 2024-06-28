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EPDK açıkladı: Elektriğe zam geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

28 Haziran 2024 | 13:57
EPDK açıkladı: Elektriğe zam geliyor

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

 

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Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
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