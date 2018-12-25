Epsan, Sırbistan’a yatırım yapacak
Otomotiv ve savunma sanayiinde kullanılan mühendislik plastikleri üreten Epsan Plastik, Sırbistan’da üretim tesisi kuracak.
Bu tesis için 10 milyon Euro’luk yatırım yapılacak. Sırbistan’da kurulacak tesisin 2021 yılında üretime geçmesi planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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