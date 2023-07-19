Erkek bakımı patlama yaşıyor: Peki, neden?

CNN'nin haberine göre sosyal medyanın yaygınlığı da bu artışta önemli bir faktör oldu. Dermatolog Dr. Maryam Zamani'ye göre, ise erkek bakım pazarının büyümesinde çeşitli faktörlerin yanı sıra konuyla ilgili farkındalığın artması da etkili oldu. Zamani, CNN'e "Erkek bakımı önemli ölçüde genişledi çünkü erkekler cilt endişelerini anlama konusunda daha eğitimli ve sonuç olarak ihtiyaçlarına daha uygun ürünleri kullanıyorlar. Cilt bakımı endüstrisi, erkeklerin hangi ürünleri kullanmaları gerektiği konusunda bilgilenmesine de yardımcı oldu" diyor.



Dermatolog Dr. Stefanie Williams ise "Erkeklerin ciltlerine bakmanın öneminin daha fazla farkına varmaya başladıkları doğru. Ancak, temel, kanıta dayalı ürünleri tercih etmeye devam ediyorlar" diyor. Dubai merkezli Glass House'un kurucusu Dr. Caroline Brooks'a göre, erkek bakım endüstrisindeki en önemli büyüme alanları saç şekillendirme, kişiselleştirilmiş bakım setleri ve sakal bakımına ilişkin. Brooks, "Erkekler sakallarını sağlıklı ve şık tutmak için yağlar, balsamlar ve saç kremleri gibi ürünlere daha fazla yatırım yapıyor. Bu eğilim, sağlam ama gösterişli bir görünüm arzusu ve bakımlı bir sakalın erkekliği ve özgüveni artırdığı fikriyle besleniyor" diyor.

Habere göre küresel sektöre hakim olan ise cilt bakımı. Brooks, "Erkekler uygun cilt bakımının önemini anlıyor ve temizleyicileri, nemlendiricileri ve yaşlanma karşıtı ürünleri benimsiyor. Bu eğilim, cilt bakımının yararları konusunda artan farkındalık ve erkekleri görünüşlerine dikkat etmeye teşvik eden değişen toplumsal normlar dahil olmak üzere faktörlerin bir kombinasyonu tarafından yönlendiriliyor" diyor.

Habere göre Çin'de de erkek cilt bakımı pazarı patlama yaşıyor. Pazar analistlerinin tahminine göre 2020'de 12,5 milyar yuan'dan (1,7 milyar $) 2026'ya kadar 20,7 milyar yuan'ın (2,9 milyar $) üzerine çıkması bekleniyor.

Habere göre bu büyümenin altında spor ve egzersiz konusundaki yükseliş de var. Özellikle Covid-19 kısıtlamaları sırasında cilt bakımı hem erkekler hem de kadınlar için daha fazla odak noktası haline geldi. Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana, formda kalmak ve kişisel bakımla uğraşmak için güçlü bir istek oluştu. Sonuç olarak, birçok marka tüketicileri spordan önce veya sonra cilt bakımı rutinleri yapma konusunda bilgilendiriyor, temizleyicilere, akne önleyici ürünlere yönlendiriyor.

