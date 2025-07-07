ARA
DOLAR
39,99
0,35%
DOLAR
EURO
46,95
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
4245,20
-0,77%
GRAM ALTIN
BIST 100
10147,67
-1,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Euro Bölgesi'nde alışveriş freni: Perakende satışlar mayısta düştü

Euro Bölgesi'nde alışveriş freni: Perakende satışlar mayısta düştü

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,7 geriledi.

07 Temmuz 2025 | 13:14
Euro Bölgesi'nde alışveriş freni: Perakende satışlar mayısta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,8 düşeceği, yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış, yüzde 2,1 ile Portekiz’de, yüzde 2 ile Bulgaristan’da ve yüzde 1 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) gerçekleşti. En fazla düşüş, yüzde 4,6 ile İsveç’te, yüzde 2,5 ile Belçika’da ve yüzde 2,2 ile Estonya’da görüldü.

Mayısta yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 7,9 ile GKRY’de, yüzde 7,2 ile Bulgaristan’da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg’da artarken, Finlandiya’da yüzde 2,2, Letonya’da yüzde 1,9 ve İsveç’te yüzde 1,8 geriledi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}