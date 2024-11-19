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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

19 Kasım 2024 | 14:08
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Piyasa beklentileri de ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, ekim ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini yakaladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,77 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,56 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde enflasyon ise yüzde eksi 0,45 oldu.

AB'de de eylülde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,3'e yükseldi. AB'de TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 0,4 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, ekimde enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5 ile Romanya, yüzde 4,5 ile Belçika ve Estonya, yüzde 4,2 ile Polonya oldu.

Ekimde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,6, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 1,8 seviyesinde belirlendi.

 

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