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Eurostat'a göre Türkiye, euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa'da hane halkı nihai tüketim harcamaları açısından euro bazında en düşük fiyat seviyesine sahip ülke olarak belirlendi.

30 Temmuz 2024 | 09:35
Eurostat'a göre Türkiye, euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi

Eurostat verilerine göre 2023’te Avrupa Birliği (AB) genelinde hane halkı nihai tüketim harcamaları için fiyat seviyeleri büyük farklılıklar gösterdi.

Danimarka, AB ortalamasının yüzde 143’üyle en yüksek fiyat seviyesine sahipken, İrlanda yüzde 142 ve Lüksemburg yüzde 135’le bu ülkeleri takip etti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre euro bazlı düşünüldüğünde Türkiye yüzde 42’yle en düşük fiyat seviyesine sahip ülke olarak belirlendi.

Fiyat endeksleri Avrupa’daki mal ve hizmetlerin maliyetlerini karşılaştırmayı mümkün kılıyor. Bu endeksler, bir ülkenin belirli ürün ve hizmetlerinin diğer ülkelere kıyasla ne kadar pahalı veya ucuz olduğunu gösteriyor.

Endeksler ülkelerin mal ve hizmet fiyatlarını ölçerek, Avrupa veya diğer ülke gruplarına kıyasla bir ülkenin fiyat seviyesini ortaya koyuyor.

Avrupa’da aynı mal ve hizmetlerden oluşan belirli bir sepetin maliyetine bakıldığında Danimarka’da bu sepet için 143 euro, Lüksemburg’da 135 euro, Türkiye’de’yse 42 euro (1.500 Türk lirası) ödenmesi gerekiyor.

Bununla beraber Lüksemburg’da asgari ücret 2.570 euro (91.570 Türk lirası) seviyelerindeyken bu rakam Türkiye’de 475.80 euro (17.002 Türk lirası).

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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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