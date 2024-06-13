ARA
Bist 100
10407,95
2,38%
Bist 100
Dolar/TL
32,2972
0,0237%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8905
-0,0322%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0803
-0,0578%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2404,42
-0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Belli oldu

Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

13 Haziran 2024 | 11:05
Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Belli oldu

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2404,42 -0,43%
  • ALTIN ONS 2315,55 -0,41%
  • BIST 100 10407,95 2,38%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,169 0,308%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37418 0,14612%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,01 -1,3203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2972 0,0237%
  • EURO/DOLAR 1,0803 -0,0578%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8905 -0,0322%
  • STERLIN/DOLAR 1,27861 -0,09767%
Borsa Haberleri
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
GERİ
İLERİ
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL