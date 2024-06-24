EVSİD Başkanı Özger: Hedef 4,4 dolar birim fiyat, 3,5 milyar dolar ihracat

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Sektörün mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına paralel olarak 273 milyon dolara ulaşırken, Ocak-Mayıs dönemi ihracatı ise yüzde 3,9 düşüşle 1,29 milyar dolara ulaştı. Alt ürün grupları bazında elektrikli ürün grubu yüzde 2,4’lük artış ile sektörün en iyi performans gösteren kategorisi olarak öne çıkarken, buna karşın 2024 yılı ilk 5 aylık döneminde metal ürün grubunda yüzde 5,6, plastik ürün grubunda yüzde 3,5, seramik ürün grubunda yüzde 20,2 ve cam ürün grubunda da yüzde 10’luk düşüşler yaşandı.

BİRİM FİYATLAR 2024 YILINDA GERİLEDİ

Açıklanan rakamları değerlendiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, “Bizler için asıl önemli olan birim ihracattaki değişim; burada da ilk 5 aylık dönemler karşılaştırıldığında 2023 Ocak-Mayıs döneminde 3,86 dolar/kg olan birim ihracat değerimizin 2024 yılında yüzde 1,9 düşüşle 3,78 dolara gerilediğini görüyoruz. Bununla birlikte en fazla ihracat gerçekleştiren ürün gruplarından elektrikli ev ve mutfak eşyalarında ihracatımızın birim kg değerinin yüzde 0,9 artarak 4,59 dolar/kg’dan 4,64 dolara yükselmesi sektörümüz için olumlu. Sektörümüzün en büyük sorunu markalaşamamak. İhracatta başı çeken ilk 10 ülkeye baktığımızda birim ihracat değeri olarak en düşük rakama sahibiz. Görece düşük katma değerli ürünleri düşük kar marjları ile ihraç etmeye çalışıyoruz. Teknoloji, tasarım ve marka ile ürün değerimizi arttırmamız gerekiyor çünkü mevcut durumda kur, enerji maliyetleri, ham madde ve işgücü gibi değişkenler bizleri büyük ölçüde etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

EV VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN FAZLA İHRACAT YAPAN 5. ÜLKESİ TÜRKİYE

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2023 yılında; Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın ardından 3,5 milyar dolarlık ihracatla globalde 5’inci sırada ihracat yaptığını kaydeden Özger, sabit döviz kurunun; maliyet artışlarının, navlun ve ham madde fiyatlarının altında kalmasının üretici ihracatçıyı zor duruma soktuğunu belirtti. Yaşanan yüksek maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını, buna karşın ihracat pazarlarında bu artışların daha düşük seviyelerde olmasından dolayı rekabet gücünün azaldığını dile getiren Özger, mevcut pazarları kaybetmemek ve yeni pazarlarda, raflarda yer edinebilmek için ihracatçı için özel kur ve çalışan maliyetlerinde üretici üzerindeki yükün hafifletilebilmesi konularında ekonomi yönetiminden destek beklediklerini belirtti. Sektörün en büyük sorununun markalaşamamak olduğunu belirten Özger, “İhracatta başı çeken ilk 10 ülkeye baktığımızda birim ihracat değeri olarak en düşük rakama sahibiz. Görece düşük katma değerli ürünleri düşük kar marjları ile ihracat yapmaya çalışıyoruz. Teknoloji, tasarım ve marka ile ürün değerimizi arttırmamız gerekiyor çünkü mevcut durumda kur, enerji maliyetleri, ham madde ve işgücü gibi değişkenler bizleri büyük ölçüde etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF 3,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

2023 yılının ev ve mutfak eşyaları sektörü için zorlu geçtiğini ve yılı yüzde 4,7’lik düşüşle kapattıklarının bilgisini paylaşan EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Özger, “Bunun en büyük nedeni ise Çin’in agresif şekilde pazara yeniden girişine karşı görece değerli TL ve maliyetlerin döviz bazında yükselmesi nedeniyle rekabet gücümüzün azalmasıyla müşteri kayıpları yaşamamızdı. İlave olarak geçtiğimiz yıl Maraş ve çevresinde yaşanan deprem felaketinin bu bölgedeki özellikle metalden mamul pişirme grubu üreticilerini etkilediğini de söylememiz gerek. Birçok işletmemiz üretimlerine ara verdi, hala tam kapasiteye dönemeyen firmalarımız mevcut. 2024’ün kalan aylarında ihracatta zor günlerin olacağını biliyoruz. Hedefimiz yılın ikinci yarısında ihracatın artması ve yeniden 3,5 milyar dolar seviyelerine gelebilmek. Ama en önemlisi küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak.” ifadelerini kullandı.

INVITATION ONLY’DE REKOR

Sektörün en büyük organizasyonu olan Invitation Only’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Özger, şimdiye kadarki en fazla alıcıya ulaştıklarını söyledi. Özger, Invitation Only Türkiye’ye toplamda 13’ü Türkiye satın alma ofisi olmak üzere 125 alıcı firma katıldı. Türkiye’den 55 firmanın katıldığı etkinlikte toplam 2 bin 190 iş görüşmesi, ortalama firma başına 40 toplantı gerçekleştirildi. Yurt dışından katılan 112 alıcının 79’u daha önce katılmamış firmalardı. Türk katılımcı firmaların yüzde 15’i ilk kez katıldı. Bu yıl biraz daha yakın pazarları öne çıkarmaya çalıştık. Ayrıca toptancı, distribütör gibi ihracatın görece daha hızlı sonuçlanabileceği alıcı gruplarına ağırlık verdik. Latin Amerika’dan Uzakdoğu’ya, Güney Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve birçok farklı ülkelerden alıcılar katılım gösterdi.” dedi.

EVSİD olarak tüm etkinlikleri sayılar üzerinden değil, kalite üzerinden değerlendirdiklerini vurgulayan Özger, Invitation Only sektörün uluslararası fuarlarının yanında yeni müşteriler edinebilmek için en önemli etkinliklerin arasına girdi. Sektör olarak ihracatımızı artırmak için durmadan çalışmaya, ürünlerimizi satmak için kapı kapı gezmeye devam edeceğiz.” dedi

