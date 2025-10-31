ARA
  Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı

Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı

TÜİK’in eylül ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,91 oranında artış gösterdi.


Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 40,43 artış gösterdi.

Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-1
Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-2

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,97 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti.

Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-3
Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-4


H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,84 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.

Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-5


Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı-6

