Kış lastiği zorunlu mu? 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor?

2026 kış sezonuyla birlikte kış lastiği uygulamasında hem süre hem de denetimler açısından oldukça sıkı bir döneme girildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda, bu yıl uygulama kapsamı ve cezai yaptırımlar güncellendi.
2026 kış sezonuyla birlikte trafik güvenliği standartlarında giderek artan bir hassasiyet gözlemleniyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, iklim şartlarındaki değişimler ve kışın etkisini erken göstermesiyle birlikte kış lastiği zorunluluğu artık daha geniş bir zaman dilimine yayılarak 15 Kasım - 15 Nisan arasındaki 5 aylık dönemi kapsayacak şekilde netleşti.
İşte bu kritik sürecin sürücüler için özeti ve dikkat edilmesi gereken ince detaylar:
Uygulama Takvimi ve Kapsam
Bu yıl kış lastiği kuralı, bahar aylarındaki ani don ve kar yağışları da göz önünde bulundurularak Nisan ortasına kadar esnetildi:
Zorunluluk Süresi: 15 Kasım 2025'ten 15 Nisan 2026 tarihine kadar.
Kapsam: Şehirler arası yollarda hareket eden tüm ticari araçlar (yolcu ve eşya taşımacılığı yapanlar).
Bireysel Araçlar: Hususi otomobil sahipleri için yasal bir para cezası zorunluluğu bulunmasa da, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her an güvenlik için takılması uzmanlarca "hayati" olarak nitelendiriliyor.
Ceza ve Denetim Detayları
Kurala uymamanın bedeli 2026 yılı itibarıyla oldukça ağırlaştırıldı:
İdari Para Cezası: 5.856 TL.
Uygulama Şekli: Denetimlerde aracın sadece ticari olması değil, lastiğin üzerindeki (M+S) veya kar tanesi sembolünün varlığına ve diş derinliğine bakılıyor.
Tekrar Riski: Ceza yiyen bir araç, lastiklerini değiştirene kadar trafikten men edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Bireysel araç sahipleri için yasal zorunluluk olmasa bile, kış lastiklerinin hamuru 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmez. Yaz lastikleri ise soğukta "camlaşarak" yol tutuşunu kaybeder. Bu nedenle sadece kar yağdığında değil, hava soğuduğu andan itibaren değişim yapmak kazaları önlemede en büyük etkendir.