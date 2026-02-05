Kış lastiği zorunlu mu? 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor?

2026 kış sezonuyla birlikte trafik güvenliği standartlarında giderek artan bir hassasiyet gözlemleniyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, iklim şartlarındaki değişimler ve kışın etkisini erken göstermesiyle birlikte kış lastiği zorunluluğu artık daha geniş bir zaman dilimine yayılarak 15 Kasım - 15 Nisan arasındaki 5 aylık dönemi kapsayacak şekilde netleşti.

İşte bu kritik sürecin sürücüler için özeti ve dikkat edilmesi gereken ince detaylar:

Uygulama Takvimi ve Kapsam

Bu yıl kış lastiği kuralı, bahar aylarındaki ani don ve kar yağışları da göz önünde bulundurularak Nisan ortasına kadar esnetildi:

Zorunluluk Süresi: 15 Kasım 2025'ten 15 Nisan 2026 tarihine kadar.

Kapsam: Şehirler arası yollarda hareket eden tüm ticari araçlar (yolcu ve eşya taşımacılığı yapanlar).

Bireysel Araçlar: Hususi otomobil sahipleri için yasal bir para cezası zorunluluğu bulunmasa da, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her an güvenlik için takılması uzmanlarca "hayati" olarak nitelendiriliyor.