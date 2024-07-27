ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Fed, Temmuz ayı faiz kararını bu hafta duyuracak.

Banka 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 21.00'da kritik kararını açıklayacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

YIL SONUNA KADAR GELİR Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor.

HAZİRAN AYI KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.