ARA
Bist 100
10891,42
0,18%
Bist 100
Dolar/TL
32,9456
-0,0134%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8008
-0,218%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0856
0,0908%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2528,56
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? (Temmuz 2024 Fed faiz kararı ne zaman?)

FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? (Temmuz 2024 Fed faiz kararı ne zaman?)

Yatırımcıların takip ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz 2024 | 13:04
FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? (Temmuz 2024 Fed faiz kararı ne zaman?)

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Fed, Temmuz ayı faiz kararını bu hafta duyuracak. 

Banka 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 21.00'da kritik kararını açıklayacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE? 

Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

YIL SONUNA KADAR GELİR Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor.

HAZİRAN AYI KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2528,56 0,86%
  • ALTIN ONS 2387,18 0,95%
  • BIST 100 10891,42 0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,774 -0,102%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38395 0,10307%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,1 1,1724%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9456 -0,0134%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0908%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8008 -0,218%
  • STERLIN/DOLAR 1,2868 0,13229%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
Tetamat Gıda (TETMT) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
Tetamat Gıda (TETMT) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL