ARA
DOLAR
34,22
-0,04%
DOLAR
EURO
37,56
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2875,60
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9128,13
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Fed tutanakları: Yetkililerin çoğunluğu 50 baz puanlık faiz indirimini destekliyor

Fed tutanakları: Yetkililerin çoğunluğu 50 baz puanlık faiz indirimini destekliyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediğini ortaya koydu.

10 Ekim 2024 | 09:23
Fed tutanakları: Yetkililerin çoğunluğu 50 baz puanlık faiz indirimini destekliyor

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 4 yıl aradan sonra ilk kez indirildiği, 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin faiz indiriminin boyutu konusundaki görüş ayrılıklarını gösterdi.

Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Kaydedilen önemli ilerleme göz önüne alındığında yetkililerin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği belirtilen tutanaklarda, "Ancak ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililer, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesini tercih edeceklerini ve birkaç yetkili de böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin, 25 baz puanlık faiz indiriminin kademeli bir politika normalleşmesiyle uyumlu olacağını ve bunun politika yapıcılara ekonomi geliştikçe politikanın kısıtlayıcılığının derecesini değerlendirmek için zaman tanıyacağını belirttiği aktarıldı.

Neredeyse tüm yetkililerin son aylık verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olduğunu değerlendirdiği kaydedilen tutanaklarda, "Enflasyon görünümüne ilişkin olarak neredeyse tüm yetkililer, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güvenlerinin arttığını belirtti." bilgisi verildi.

Tutanaklarda, yetkililerin iş gücü piyasası göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu, bazılarının iş gücü piyasasındaki koşullar gevşedikçe devam eden gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riskinin arttığına dikkati çektiği belirtildi.

Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklerin de görüşüldüğü kaydedilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm katılımcılar enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in eylülde gerçekleşen son toplantısında faiz oranının 50 baz puan indirilmesi kararı 11'e karşı 1 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesinden yana olarak karşı oy kullanmıştı.

Fed'in gelecek toplantısı 6-7 Kasım'da yapılacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2875,6 0,19%
  • ALTIN ONS 2613,58 0,23%
  • BIST 100 9128,13 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,012 -0,183%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37482 0,26035%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,3428%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,222 -0,0362%
  • EURO/DOLAR 1,0934 -0,0526%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5597 0,1819%
  • STERLIN/DOLAR 1,30806 0,07306%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL