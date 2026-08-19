Fidan için kazılan topraktan tarih çıktı: Yapılar bir maden tüccarına ait olabilir

Hatipoğlu ayrıca, gün yüzüne çıkarılan yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye veya bir komutana ait olabileceğini düşündüklerini şöyle dile getirdi:

"Bilimsel çalışmalar, buranın Geç Roma ve Erken Bizans ile Hristiyanlığın ilk yayılış yıllarına ait alanlar olduğunu gösteriyor. Burası tek başına bir parça değil, villaların yer aldığı bir yerleşim alanı. Bu yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceğini değerlendiriyoruz."