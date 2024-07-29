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Fitch, Fed faiz tahmini açıkladı

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

29 Temmuz 2024 | 14:35
Fitch, Fed faiz tahmini açıkladı

Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde, ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığı aktarıldı.

ABD'de 2023'teki faiz artışlarının, iş gücü piyasasında ve talepte etki göstermeye başladığı belirtilen analizde, siyasetin, yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiği ve jeopolitik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Analizde, ABD'de yavaşlama işaretlerinin, zayıf kredi büyümesi ve yavaşlayan tüketici harcamalarında kendini gösterdiği, bu durumun yılın ikinci yarısında da devam edeceği, ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağı ifade edildi.

Ancak ABD ekonomisinde resesyon beklenmediği vurgulanan analizde, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğine, son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret edildi.

Analizde, Fransa, İngiltere, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'nın yanı sıra Avrupa Parlamentosu da dahil büyük ekonomilerde yılın ikinci çeyreğinde ve bu ay başındaki seçimlerde görüldüğü gibi siyasetin belirsizlik alanı olduğu belirtilerek, "Meksika hariç tüm seçimlerde iktidardaki partiler ya zemin kaybetti ya da tamamen kaybetti. Kasımda yapılacak ABD seçimleri, küresel kredi politikaları için bir dönüm noktası olabileceğinden, küresel krediler için özellikle önemli olacak." denildi.

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DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
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Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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