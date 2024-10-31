Garanti BBVA ekonomistleri 2024 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye çekti. 2025 tahmini de yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye düşürüldü.

Garanti BBVA ekonomistleri uzun vadeli büyüme tahminlerinde ise daha iyimser görüldü. Bu vadede büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Banka politika faizine yönelik Aralık ayında ilk indirim tahminini korudu. Bankanın öngörülerine göre 2025 sonunda politika faizi yüzde 30 seviyesine kadar gelmiş olacak.

Banka Dolar/TL tahmininde de sınırlı bir revizyon gerçekleştirdi. Daha önce 2024 için 38 olarak açıklanan dolar/TL tahmini 37'ye çekildi. 2025 sonu için beklenti ise 45,5 oldu. Banka yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 olmasını öngörürken, 2025 için ise tahmin yüzde 25 olarak açıklandı.