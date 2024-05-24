GCM Yatırım'ın yeni ekonomisti Evren Kırıkoğlu oldu

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Evren Kırıkoğlu'nu atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güçlü teknolojik altyapısıyla Türk sermaye piyasalarının önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Kırıkoğlu'nu atadığını duyurdu.

Finans ve ekonomi alanında geniş deneyime sahip olan Kırıkoğlu, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra finans alanındaki yüksek lisansını 2009 yılında ABD'de Bentley Üniversitesi'nde derece ile tamamladı.

Kariyerine ABD'de vadeli işlemler üzerine başlayan Kırıkoğlu, çeşitli küresel ve yurtiçi finans kurumlarında strateji ve araştırma temelli rollerde faaliyet gösterdi.

Son olarak Akbank Hazine Stratejisti olarak görev yapan ve uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılara bağımsız danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Kırıkoğlu, Türkiye ve dünya ekonomisinin kısa ve orta vadeli geleceği ile ilgili öngörüler ve senaryo çalışmaları gerçekleştirmesinin yanı sıra strateji tarafında döviz kurları ile finansal ve reel piyasa faizleriyle ilgili beklentilere odaklanıyor.