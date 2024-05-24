ARA
Bist 100
10759,37
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
32,2591
0,2367%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9387
0,1088%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0831
0,1646%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2425,43
0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

GCM Yatırım'ın yeni ekonomisti Evren Kırıkoğlu oldu

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Evren Kırıkoğlu'nu atadı.

24 Mayıs 2024 | 11:10
GCM Yatırım'ın yeni ekonomisti Evren Kırıkoğlu oldu

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Evren Kırıkoğlu'nu atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güçlü teknolojik altyapısıyla Türk sermaye piyasalarının önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan GCM Yatırım, yeni ekonomisti olarak Kırıkoğlu'nu atadığını duyurdu.

Finans ve ekonomi alanında geniş deneyime sahip olan Kırıkoğlu, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra finans alanındaki yüksek lisansını 2009 yılında ABD'de Bentley Üniversitesi'nde derece ile tamamladı.

Kariyerine ABD'de vadeli işlemler üzerine başlayan Kırıkoğlu, çeşitli küresel ve yurtiçi finans kurumlarında strateji ve araştırma temelli rollerde faaliyet gösterdi.

Son olarak Akbank Hazine Stratejisti olarak görev yapan ve uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılara bağımsız danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Kırıkoğlu, Türkiye ve dünya ekonomisinin kısa ve orta vadeli geleceği ile ilgili öngörüler ve senaryo çalışmaları gerçekleştirmesinin yanı sıra strateji tarafında döviz kurları ile finansal ve reel piyasa faizleriyle ilgili beklentilere odaklanıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2425,43 0,65%
  • ALTIN ONS 2338,4 0,41%
  • BIST 100 10759,37 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,994 0,034%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37252 -0,03023%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6775 -2,0414%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2591 0,2367%
  • EURO/DOLAR 1,0831 0,1646%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9387 0,1088%
  • STERLIN/DOLAR 1,271 0,09569%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
Tüpraş bilanço ve hedef fiyat analizi (İş Yatırım)
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL