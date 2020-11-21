Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuştu. Erdoğan, “Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

GELECEĞİMİZİ AVRUPA İLE BİRLİKTE KURMAYI TASAVVUR EDİYORUZ

Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.

Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir.

ABD MESAJI