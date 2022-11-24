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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sahte internet sitesi uyarısı

24 Kasım 2022 | 12:06
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:14
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sahte internet sitesi uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan, "İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulduğu tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı.

Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.
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