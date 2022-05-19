Halka arz için gün sayan Göknur Gıda, 2022’de ciroda iki kat büyüme hedefi koydu. Satışlarının yüzde 85’ini yurtdışına yapan Göknur Gıda’nın CEO’su Osman Aslanali, “Pestilo’yla atıştırmalık pazarında büyüyeceğiz. Kurutulmuş ürüne yatırım yapacağız” diyor.

Tarım, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Göknur Gıda, halka arz için gün sayıyor. 2012’de yüzde 84,5’i Bahreyn merkezli Ventura Capital Bank’e satılan ve yüzde 15,5’i ise Aslanali Gıda’nın elinde bulunan şirket, halka arzın ardından büyümesine hız verecek.

2021 yılını yaklaşık 2 milyar TL ciroyla kapatan Göknur Gıda, 2022 için iki kat büyüme hedefi koydu. Satışların yüzde 85’inin ihracattan geldiğini söyleyen Göknur Gıda CEO’su Osman Aslanali, “Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’ya ihracat yapıyoruz.

Meyve suyu, çocuk maması gibi ürünler üreten şirketlere hammadde sağlıyoruz” diyor.

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