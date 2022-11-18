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Goldman Sachs'tan dolar tahmini 

18 Kasım 2022 | 09:50
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:09
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Goldman Sachs'tan dolar tahmini 
Goldman Sachs stratejistlerine göre ABD doları yükselişine gelecek yıl da devam edecek. 

Diğer merkez bankalarının Fed'in faiz artırım hızını yakalamakta zorlandıkları ortamda ekonomi ve iş gücü piyasası dayanıklılık gösterirken ABD dolarının "yapacak çok şeyi var" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs stratejitleri, "Doları buralardan daha yukarıya bir hareketini geçen yıla göre daha düşük kaliteli ve dalgalı olmasını bekliyoruz" ifadelerini de kullandılar.

Goldman Sachs hala ABD'nin bir resesyondan kaçınabileceğini tahmin ederken, gelecek 12 ayda bir daralma yaşanması olasılığını yüzde 35 civarında tahmin ediyor. Ancak dünyanın başka yerlerindeki resesyon endişeleri ve finansal istikrar risklerinin ABD dolarını yükselttiğini ve güvenli liman algısını güçlendirdiğini belirten stratejistler, "ABD dolarının gidecek alanı var, ticaret ağırlıklı endeks temelinde yaklaşık yüzde 3 daha yükselebilir" tespitinde bulundular.

 
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