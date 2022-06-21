Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Haziran 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (21 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.022,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, günü yatay bir seyir izleyerek 1.024,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının 0,2 altında 1.022,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.677 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.834,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerine karşın, ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin piyasalarda risk algısını düşürdüğünü belirterek, para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın yapacağı konuşma öncesinde piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed’in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi’nde ödemeler dengesi ile ABD’de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.