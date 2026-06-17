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  • Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 2 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) ve Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,4279600 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,4279600 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 17,172 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,0 TL
• Pay Başına Net Temettü: 1,7 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 384,00 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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