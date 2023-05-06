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  • Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama

2023 Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD'de ömür boyu yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan Green Card sonuçları için beklenen gün geldi. Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

06 Mayıs 2023 | 10:03
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2023 | 10:08
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Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama

1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olma imkanı sunuluyor. 2023 Green Card başvuru sonuçları için de geri sayım başladı. Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
 

Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı?  

Green Card sonuçları henüz açıklanmadı. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da ilan edilmesi bekleniyor.

Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.

Green Card çekilişi nasıl yapılıyor?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

Green Card mülakatları ne zaman?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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