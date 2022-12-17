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  • Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

17 Aralık 2022 | 10:00
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Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 122,93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2023'den itibaren 523 lira olacak.

Öte yandan Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan tutarlarda da değişikliğe gidildi.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 lira, diğer işlemler için 113,67 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 lira, diğer işlemler için 178,66 lira olarak belirlendi.

Gümrük, dış ticaret bölge müdürlükleri ve Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'den itibaren yürürlüğe girecek.

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