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Güney Kore'den 'deepfake' olayları sonrası Telegram'a ön soruşturma

Güney Kore'de, yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından, söz konusu görüntülerin yayıldığı mesajlaşma uygulaması Telegram'a ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

02 Eylül 2024 | 12:23
Güney Kore'den 'deepfake' olayları sonrası Telegram'a ön soruşturma

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" yayılması üzerine polis harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, söz konusu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirdi.

Soruşturmadaki zorluklara da dikkati çeken Woo, "Telegram, hesap bilgileri gibi verileri devlet soruşturma organlarına kolayca sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Woo, polisin Telegram'ı soruşturmak için Fransız makamları ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmayı planladığının altını çizdi.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "deepfake" adı verilen yöntem aracılığıyla "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edilmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının bazı gruplara, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri gibi tanıdıkları kişilerin fotoğraflarını yüklemesi ve diğer kullanıcıların da bu fotoğrafları kullanarak sahte görüntüler oluşturması ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, konuya ilişkin açıklamasında, "Mağdurlar çoğunlukla reşit değil, görüntüleri yayan kişiler ise gençlerden oluşuyor." şeklinde konuşmuştu.

Tepkilerin ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 28 yaşındaki bir kişiyi yaklaşık 400 deepfake videosu üretmek ve bu türden 1700 civarı görüntüyü internette yaymaktan suçlu bulmuştu.

Sahte cinsel içerikli görüntülerin paylaşıldığı gruplardan birinin 133 binden fazla üyesi olduğu ve mağdurlarının çoğunun ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri, öğretmenler ve hatta askeri personel olduğu belirtiliyor.

 

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