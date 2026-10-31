Ordu'da 40 yıllık hayal gerçek oldu! 2 bin kişiye iş kapısı açıldı, hedef 7 bin istihdam

Bölgedeki firmaların 183 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Tavlı, "OSB'de fındık sektöründen ve bentonit madenciliği alanında ciddi ihracatçılarımız var. Aynı şekilde tekstil sektöründen güçlü firmalarımız burada. Ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ünye Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının da bölgedeki sanayi ve ihracat faaliyetlerine olumlu yansıdığına işaret etti.