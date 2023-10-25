ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,1888
0,0856%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7722
-0,1406%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0563
-0,0062%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1820,72
1,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Güven endeksi ekimde perakende ticarette azaldı, hizmet ve inşaatta arttı

Güven endeksi ekimde perakende ticarette azaldı, hizmet ve inşaatta arttı

Güven endeksi ekimde geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalırken hizmet sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 artış gösterdi.

25 Ekim 2023 | 10:47
0
Güven endeksi ekimde perakende ticarette azaldı, hizmet ve inşaatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 113,9'a gerilerken hizmet sektöründe yüzde 0,5 artarak 113,6'ya, inşaat sektöründe yüzde 0,9 yükselerek 89,1'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 113 iken ekimde 113,6'ya yükseldi.

Hizmet sektöründe bu ay eylüle kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,3 azalış gösterirken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,9 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde 117,7 iken bu ay 113,9 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,9 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,3 iken bu ay 89,1 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,4 artış gerçekleşti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1820,72 1,3%
  • ALTIN ONS 2008,78 1,2%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,1888 0,0856%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7722 -0,1406%
  • EURO/USD 1,0563 -0,0062%
  • INGILIZ STERLINI 1,21114 -0,14552%
  • JAPON YENI 149,547 -0,566%
  • KANADA DOLARI 1,38778 0,33765%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Antalya turizminde bu yılın en büyük sürprizi: En çok turist gönderen 4. ülke oldu
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL