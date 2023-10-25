Güven endeksi ekimde perakende ticarette azaldı, hizmet ve inşaatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 113,9'a gerilerken hizmet sektöründe yüzde 0,5 artarak 113,6'ya, inşaat sektöründe yüzde 0,9 yükselerek 89,1'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 113 iken ekimde 113,6'ya yükseldi.

Hizmet sektöründe bu ay eylüle kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,3 azalış gösterirken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,9 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde 117,7 iken bu ay 113,9 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,9 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,3 iken bu ay 89,1 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,4 artış gerçekleşti.