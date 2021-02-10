Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyelik alışverişlerinde 12 Şubat Cuma günü hareketlilik yaşanması bekleniyor.

14 Şubat Sevgililer Günü için “Sevgilime ne alacağım?” sorusu birkaç hafta önceden akılları kurcalamaya başlıyor. “Ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu” denilse de içten içe beklentilerin olduğu bu özel günde küçük bir hediye bile sevgililerin yüzünü güldürmeye yetiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyelik alışverişlerinde 12 Şubat Cuma günü hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Sevgililer Günü’nün cirolara yüzde 20-25 katkı sağlaması bekleniyor

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün daha önce benzeri görülmeyen salgın nedeniyle 2020’yi önceki yıla göre ortalamada yüzde 60 ciroyla tamamladığını belirtti.

Öncel, ikinci dalganın salgın önlemleri çerçevesinde kapanmalar devam ettiği için ocak ayını da cirolarda ortalama yüzde 50-60 kayıpla kapattıklarını ifade ederek, “Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinin en azından belli kategorilerde alışverişe canlılık getireceğini, ortalamada ise salgın dönemi cirolarına birkaç gün için de olsa yüzde 20-25 katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Anneler Günü ve Babalar Günü kadar olmamakla birlikte Sevgililer Günü’nün hediyelik alışverişiyle perakende sektörüne önemli bir canlılık kazandırdığını aktaran Öncel, her yılın 14 Şubat haftasında çiçek, mücevher, elektronik eşya ve kozmetik gibi bazı ürün gruplarının satış cirolarında yüzde 100’e varan artışlar gözlendiğini kaydetti.

“Hediyelik alışverişinin özellikle 12 Şubat Cuma günü yapılacağını öngörüyoruz”

Öncel, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinin önceki yıllardan farklı olacağını belirterek, “Bilindiği gibi salgın önlemleri çerçevesinde hafta sonları mağazalar kapalı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 14 Şubat pazar gününe denk geldiği için hediyelik alışverişinin hafta içinde ve özellikle 12 Şubat Cuma günü yapılacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Salgın döneminde online satış cirolarında yüzde 200’leri aşan artış gerçekleştiğini anlatan Öncel, Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinde de online kanallara artan ilgiyi şubat ayının ilk günlerinden itibaren gözlemlediklerini söyledi.

Öncel, diğer özel günler ve bayramlarda olduğu gibi perakende alışverişlerinde 14 Şubat etkisini Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden takip ettiklerine işaret ederek, “2020’de Sevgililer Günü’nü de kapsayan haftada 1 milyar 217 milyon TL’lik elektronik eşya, 934 milyon TL’lik sağlık ürünü ve kozmetik, 742 milyon TL’lik de mücevher satışı yapıldı. Bu verilere bakıldığında bir önceki haftaya göre kuyumculuk sektöründe yüzde 65, elektronik eşya ile sağlık ürünleri ve kozmetikte yüzde 7 artış görünüyor.” diye konuştu.

Sinan Öncel, aynı kategorilerde bu yıl da yine benzer bir artış trendi beklediklerini belirtti.