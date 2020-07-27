Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili tedbirler almaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasının ardından şimdi de Sağlık Bakanlığı’ndan sağlıklı ve güvenilir bir tatil için yeni uygulama geldi. ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’ ile plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını ve sahip olduğu imkanları görebiliyor. Peki yüzme takip sistemi nasıl kullanılır, hangi plajlar temiz?

YÜZME TAKİP SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR? *

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, kalacağı otelin plajının sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını, “https://yuzme.saglik.gov.tr/” internet adresine girerek bilgi edinebiliyor.

Söz konusu internet sitesinde tesis adresleri, tesise ait teknik bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırma bilgileri, plaj ismi ve plaj özelliklerine göre arama yapılabiliyor, otel isim ve konumuna göre arama yapılarak yüzme suyunun analiz sonuçları bilgilerine ulaşılabiliyor.

YÜZME TAKİP SİTESİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZDE TAKİP SİSTEMİNDEKİ RENKLER NE İFADE EDİYOR? *

Tatilciler, gidecekleri bölgenin yüzme suyu analiz sonuçlarının dışında tesis adresleri ve yıllara göre kalite sınıflandırma bilgilerini de görebiliyor. Sistemdeki renklerin anlamları ise şu şekilde:

Mavi: Mükemmel

Mükemmel Yeşil: İyi

İyi Sarı: Kötü

Kötü Kırmızı: Girilmesi yasak

Girilmesi yasak Gri: Yeni

YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR? *

Yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde yapılıyor. 2019 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 990 yüzme alanı A sınıfı (yüzde 74), 313 yüzme alanı B sınıfı (yüzde 24), 29 yüzme alanı C sınıfı (yüzde 2) olarak değerlendirdi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmuyor.

İzleme çalışmaları, Türkiye turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağlıyor. 2019 yılında 990 A kalite yüzme alanının 463’ü Mavi Bayrak ödülüne sahip iken 2020 yılında bu rakam 486’ya çıktı.

KAPLICALAR NASIL TAKİP EDİLİYOR? *

Sağlık Bakanlığı tarafından kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz işlemleri de kesintisiz yapılıyor. Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor.

Türkiye’de 258 kaplıca, 8 talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266 tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgilere de Bakanlığa ait “https://kaplica.saglik.gov.tr/” web adresinden ulaşılabiliyor.

Web portalında, tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri, suyun nitelikleri, suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de arama yapılabiliyor.

Öte yandan kaplıcalara yönelik Kovid-19 salgını kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilere “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html” adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nden ve “https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.