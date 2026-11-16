ABD’ye gayrimenkul yatırımı artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurtdışından yaptığı gayrimenkul yatırımlarının büyüklüğü artış eğiliminde. 2021 yılında 216 milyon dolar olan bu rakam, 2025 yılında rekor kırarak 2 milyar 675 milyon dolar seviyesine çıktı.

2026 yılında da bu eğilim devam etti ve son verilere göre 2,4 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Yurtdışı gayrimenkul yatırımlarında Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, ABD, İngiltere öne çıkan ülkeler oldu.

400’ü aşkın yatırımcı

2023 yılında ABD’de kurduğu Value Mortgage şirketiyle bu pazara yönelik çalışma yürüten hukuk kökendi bankacı ve mortgage uzmanı Emrah Dilsizoğlu, İstanbul’da yatırımcı ve gazetecilere bir araya geldi. ABD mortgage pazarın büyüklüğü, toplam 13,2 trilyon dolarlık bir hacme sahip olduğunu, sisteminin, Amerika’da ev alma ve ev finansmanı sistemi olarak işlediğini anlatan Emrah Dilsizoğlu şöyle revam etti:

“Bizim asıl odaklandığımız alan, alıcılarımıza kredi kullandırma hizmeti sunmamız nedeniyle sağladığımız finansman. Bugüne kadar 280 milyon dolarlık kredi kullandırdık. 400’ü aşkın Türk alıcımız, Amerika’da bizim aracılığımızla yatırım yaptı. Bu yatırımların toplam değeri 800 milyon doların üzerine çıktı. Aynı zamanda bütün bu yatırımların yıllık getirisi de şu anda 130 milyon doları geçmiş durumda.”

İki türlü kazanç

Dilsizoğlu’nun verdiği bilgiye göre Çin, İngiltere ve Japonya gibi büyük ülkelerden de Amerika’ya yatırım yapılıyor. Bu yatırımlarda kaldıraçlı yatırım araçlarından da yararlanılıyor. Uzun vadede bu yatırımlar, yatırımcıların kendi ülkelerine dolar girişi sağlamaları açısından da bir imkan oluşturuyor. Bu yatırımların faydaları arasında kira geliri elde etmek ve öz varlığın değer kazanması gibi unsurlar bulunduğunu söyleyen Dilsizoğlu, “Yatırımcılar, bu konularda geri dönüşler alıyor. Uzun vadede değer kazanan mülkünü satmak isteyen bir yatırımcı, gayrimenkulünü satın aldığı değerin üzerinde bir fiyata satarak dolar bazında kazanç elde edebiliyor” ifadelerini kullandı.