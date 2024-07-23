Hazine 11,1 milyar lira borçlandı

İhalede, 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,45, bileşik faiz yüzde 28,19 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 794 milyon lira, net satış 5 milyar 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 127 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, ihaleyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı.