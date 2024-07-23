ARA
Bist 100
11164,65
-0,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,8348
-0,2301%
Dolar/TL
Euro/TL
35,6372
-0,5758%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0854
-0,3416%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2535,14
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine 11,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

23 Temmuz 2024 | 15:36
Hazine 11,1 milyar lira borçlandı

İhalede, 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,45, bileşik faiz yüzde 28,19 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 794 milyon lira, net satış 5 milyar 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 127 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, ihaleyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2535,14 -0,03%
  • ALTIN ONS 2401,33 0,17%
  • BIST 100 11164,65 -0,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,074 -0,612%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37647 0,05488%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,25 -0,7138%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8348 -0,2301%
  • EURO/DOLAR 1,0854 -0,3416%
  • EURO/TURK LIRASI 35,6372 -0,5758%
  • STERLIN/DOLAR 1,29149 -0,13339%
Borsa Haberleri
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL