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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta sabit kuponlu, TLREF'e ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihaleleri gerçekleştirecek.

20 Ocak 2023 | 13:42
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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Ocak pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 3 yıl (1211 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

24 Ocak salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.


 

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