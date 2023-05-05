Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 6 yıl (2 bin 338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Mayıs Salı günü yapılacak ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.