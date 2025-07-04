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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi Haziran 2025'te aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

03 Temmuz 2025 | 10:26
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %30,20 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

Yıllık enflasyon Mayıs 2025'te yüzde 35,37 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,27 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyordu.

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