Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar da bugün netleşti.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Ünvan Derece Ocak-Haziran 2025 (TL) Temmuz-Aralık 2025 (TL) Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 66.358 76.659 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 45.555 52.617 Uzman Öğretmen 1/4 58.663 67.766 Öğretmen 1/4 52.935 61.146 Başkomiser 3/1 64.481 74.490 Polis Memuru 8/1 58.938 68.084 Uzman Doktor 1/4 109.154 126.119 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 53.465 61.759 Mühendis 1/4 67.691 78.200 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 47.224 54.547 Profesör 1/4 96.374 111.348 Araştırma Görevlisi 7/1 63.877 73.792 Vaiz 1/4 55.332 63.916 Avukat 1/4 63.637 73.515

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışın yüzde 16,67 olduğunu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artışın ise yüzde 15,57 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi belli oldu. 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

TRT'nin haberine göre yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.

EMEKLİLERİN ÖDEME TARİHİ

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak. SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

ARTIŞ YAŞANACAK KALEMLER

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda artış yaşanacak ödeme kalemleri şunlar: