SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam oranları belli oldu

Altı ayda bir enflasyon oranında zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 16,67 olarak açıklandı.

İşçi emeklileri Ocak 2025'te yüzde 15,75 oranında zam almıştı.

TÜİK'in açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi Haziran 2025'te aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışın yüzde 16,67 olduğunu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artışın ise yüzde 15,57 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi belli oldu. 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

TRT'nin haberine göre yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.

EMEKLİLERİN ÖDEME TARİHİ

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak. SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

ARTIŞ YAŞANACAK KALEMLER

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda artış yaşanacak ödeme kalemleri şunlar: