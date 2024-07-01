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Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını bu hafta açıklayacak. Kira artışında yüzde 25 sınırının kalkmasıyla milyonlarca ev sahibi ve kiracı da enflasyon verisine odaklandı. Peki haziran ayı enflasyonu hangi gün duyurulacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

01 Temmuz 2024 | 10:53
Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti ne?

Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ 

AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

MAYISTA ENFLASYON 3,37 ARTMIŞTI 

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
 

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,044,53
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,223,18
Mayıs43,953,043,37
Haziran42,612,28 
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