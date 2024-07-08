ARA
Bist 100
10945,36
0,86%
Bist 100
Dolar/TL
32,7074
0,1267%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4381
0,0732%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0835
-0,0544%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2494,83
-0,67%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Haziranda en fazla mevduat faizi kazandırdı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

08 Temmuz 2024 | 10:37
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2024 | 10:55
Haziranda en fazla mevduat faizi kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,87 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,37, avro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,61 kazandırırken dolar yüzde 0,63, avro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinden

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 11,42 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 6,65, avro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarıyla kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,55, dolar yüzde 18,35, avro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2494,83 -0,67%
  • ALTIN ONS 2372,49 -0,83%
  • BIST 100 10945,36 0,86%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,984 0,101%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36342 -0,06816%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,55 0,4111%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,7074 0,1267%
  • EURO/DOLAR 1,0835 -0,0544%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4381 0,0732%
  • STERLIN/DOLAR 1,28221 0,18518%
Borsa Haberleri
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
GERİ
İLERİ
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL