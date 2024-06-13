Her iki adaydan biri iş değiştirmeyi düşünüyor

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi, yaptığı araştırmalarla ortaya koydu. Şirket, yetenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşümü gün yüzüne çıkarmak için “Türkiye’de Kariyer.net ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasını gerçekleştirdi. Ayrıca bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı. Ek olarak The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını bugün Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 25. yılı için yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, 25’inci yılı kutlarken istihdam piyasasını daha iyi anlamak ve hem adaylara hem de işverenlere değerli içgörüler sunmak için araştırmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uysal, istihdam piyasasının da önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurguladı.

GENÇLER BAŞARILI OLMAK İSTİYOR AMA ÇOK ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

“Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği” araştırması, istihdam piyasasında farklı jenerasyonların bir arada çalıştığı bu dönemde, çalışanların birbirinden farkını ele alıyor. Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Diğer yandan gençlerin ‘çok çalışma’ konusunda çekimser olduğu görülüyor. 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübeliler ise yüksek lisans gibi yollar ile eğitime devam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada geldi. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.

Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da yüzde 67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.

İŞ GÜVENCESİ ÖNCELİKLİ

Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı. Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışanların işten beklentileri sıralamasında İş Güvencesi ve Finansal Getiri yükselişte. Bu iki kriterin ardından 3. sırada yer alan Öğrenme ve Kariyer Gelişimi, Türkiye’de işgücünün yükselme isteğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA EKLENDİ

Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda talep ettiği 2.000’den fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri iletişim becerisi oldu. Bunu takip eden beceriler sırasıyla; ikna gücü, analitik düşünme ve müşteri odaklılık şeklindeydi. Günümüze yaklaştığımızda ise özellikle 2023’ten itibaren yapay zekanın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik Düşünme 2024’te ilk sırayı alıyor. Ayrıca yenilikçi ve araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ek olarak yüksek motivasyon, çözüm odaklılık ve ekip çalışmasına Yatkınlık bu dönemde işverenlerin yeni talepleri arasına ekleniyor. World Economic Forum’un 2023’deki Future of Jobs raporu da Kariyer.net’in veri analizinin sonucuna benzer çıktılara sahip. Future of Jobs raporunda da 2023’te çalışanlar için temel beceriler arasında analitik düşünme ve problem çözme becerisi gibi yetenekler öne çıkıyor.

PAL, “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in bu süreçte Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, ‘’2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye'de işe yerleşenlerin yüzde 28’i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9'unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu. Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda yaklaşık 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun’dan faydalandı.’’ ifadeleriyle analizin öne çıkan rakamlarını paylaştı.