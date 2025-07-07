HGS başvurusu nasıl yapılır? HGS bakiye nasıl yüklenir?

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi), Türkiye'deki otoyollar, köprüler ve paralı yollardan duraksamadan, hızlı ve elektronik bir şekilde geçiş yapmayı sağlayan bir ücretlendirme sistemi. Araçlar geçiş yaparken antenler araç içerisindeki etiketi algılıyor ve o etikete bağlı olan hesaptan geçiş ücreti tahsil ediliyor. Ülkemizde 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan HGS aynı zamanda gişeden geçiş yapan araçların 4 farklı açıdan fotoğrafını çeken akıllı kameraları da kapsıyor. Araç sahibi olan ve HGS almak isteyen kişiler tarafından HGS'nin nasıl alınacağı, ne kadar ücret ödeneceği merak ediliyor.

HGS başvurusu nasıl yapılır?

HGS etiketi veya kartı almak oldukça kolaydır ve birden fazla kanaldan temin edilebilir:

1. PTT Şubeleri

HGS almak için en yaygın ve bilinen yerlerden biri PTT şubeleridir.

Gerekli Belgeler: Bireysel başvurularda aracın ruhsatı (aslı veya fotokopisi) ve ruhsat sahibinin kimliği gereklidir. Kurumsal başvurularda ise kurum adına düzenlenmiş vekaletname ile araç ruhsatı veya fotokopisi istenir.

Başvuru: Belgelerle birlikte PTT şubesine giderek HGS başvuru formunu doldurup etiketinizi alabilirsiniz.

2. Anlaşmalı Bankalar

Birçok anlaşmalı banka, hem şubeleri aracılığıyla hem de dijital kanallarından HGS etiketi veya kartı temin etme imkanı sunar.

Kanallar: Banka şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Gerekli Belgeler: Genellikle araç ruhsatı ve kimlik bilgileriniz yeterlidir. Şirket araçları için imza sirküleri gibi ek belgeler istenebilir.

Avantajlar: Bankalar genellikle HGS hesabınızı kredi kartınız veya vadesiz mevduat hesabınızla ilişkilendirerek otomatik bakiye yükleme talimatı verme kolaylığı sunar. Bazı bankalar maaş veya kredi kartı müşterilerine ücretsiz HGS etiketi de verebilir.

3. Anlaşmalı Benzin İstasyonları

Belirli anlaşmalı benzin istasyonlarından da HGS etiketi veya kartı temin edilebilir. Shell, BP, Opet, Total, Petrol Ofisi gibi büyük zincirlerin belirli noktalarında satış ve yükleme hizmeti sunulmaktadır.

HGS bakiye nasıl yüklenir?

HGS hesabınıza bakiye yüklemek için de çeşitli yöntemler bulunur:

PTT şubeleri ve PTT'nin resmi web sitesi.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM'leri ve şubeleri.

Anlaşmalı benzin istasyonları.

Otomatik ödeme talimatı vererek bakiyenizin belirli bir limitin altına düştüğünde otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

HGS cezaları ve bakiye sorgulama işlemleri ise e-Devlet veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) resmi geçiş sorgulama sayfasından yapılabilir.

